В Новосибирском аэропорту у самолёта "А-321neo" загорелся двигатель

В Новосибирском аэропорту загоревшийся двигатель "Аэробуса А-321neo" стал причиной эвакуации 180 пассажиров и экипажа. Лайнер должен был доставить туристов на вьетнамский курорт Камрань. Вылет разервного самолёта, как сообщается, мог состояться лишь через 12 часов.



Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств чрезвычайного происшествия.



При горении двигателя самолёт не получил повреждений, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Ведётся расследование причин происшествия.









