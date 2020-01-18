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В Новосибирском аэропорту у самолёта "А-321neo" загорелся двигатель

Самолёт в окраске авиакомпании S7

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В Новосибирском аэропорту загоревшийся двигатель "Аэробуса А-321neo" стал причиной эвакуации 180 пассажиров и экипажа. Лайнер должен был доставить туристов на вьетнамский курорт Камрань. Вылет разервного самолёта, как сообщается, мог состояться лишь через 12 часов.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств чрезвычайного происшествия.

При горении двигателя самолёт не получил повреждений, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Ведётся расследование причин происшествия.



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