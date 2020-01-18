В Лондоне объявлен развод Сассексов с королевой Елизаветой II

Принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства, сказано в заявлении Букингемского дворца. Они не смогут выполнять роль официальных представителей Королевы. Отныне к ним тажке не будет применяться форма обращения "Королевское высочество".

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены вернуть 2,4 миллиона фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Хроникёры королевского двора отмечают, что нет никаких признаков того, что родственные отношения между бабушкой и семьёй её младшего внука претерпят охлаждение. Королева, которая через несколько месяцев отметит 69-летия пребывания на троне, слишком хорошо знает, под каким "микроскопом" находятся члены двора, отдаёт отчёт в том, какому прессингу подвергались Гарри и Меган, поэтому продолжает испытывать к ним искренние чувства любви и теплоты, заметил в интервью CNN один из бывших биографов королевского двора.



В официальном заявлении Королевы это отношение выражено так:

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи", – заявила Елизавета II.

Заявление Её Величества Королевы:



В результате многомесячных разговоров и обсуждений недавнего времени, я рада, что мы вместе нашли конструктивный и благоприятный путь для моего внука и его семьи.



Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи.



Я понимаю через какие трудности им пришлось пройти в последние два года и поддерживаю их стремление к более независимой жизни.



Я хочу поблагодарить их за силы, которые они отдали этой стране и Содружеству и я особенно горжусь тем, насколько быстро Меган смогла стать одним из членов семьи.



Хочу выразить надежду всей семьи, что сегодняшнее соглашение позволит им построить счастливую и спокойную новую жизнь".





13 января королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским "переходный период", во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут попеременно находиться в Канаде и Великобритании. Королева подчеркнула, что "полностью поддерживает" желание своего младшего внука и его супруги обрести новую социальную роль, но предпочла бы видеть их в традиционной роли членов королевской семьи.



Елизавета II заявила, что предстоит ещё много работы, чтобы урегулировать отношения Гарри и Меган с другими членами королевского семейства Виндзоров, но она ожидает, что окончательные решения будут приняты в предстоящие дни.



Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган, урожденная Маркл, ровно неделю назад объявили о своём желании отойти от выполнения обязанностей ведущих членов королевской семьи.



Оба супруга ненавидели вмешательство прессы в их личную жизнь: Меган судилась с газетой Daily Mail, которая без разрешения опубликовала, по утверждению герцогини, письмо из её личной переписки.



Сторонники Меган утверждают, что она подвергалась в Великобритании серьезному психологическому давлению. Оно было связано, по этой версии, в том числе с прогрессистскими взглядами герцогини (она поддерживает экологические и феминистские инициативы), а также ее расовым происхождением. Принц Гарри однажды прокомментировал это так: "Я потерял мать и сейчас наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил".



Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер, и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.



6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.



Британская королевская семья делится на её официальных членов, которые обладают дарованными им королевой титулами принцев, принцесс, герцогов и герцогинь, и прочих членов дома Виндзоров, не использующих королевскую титулатуру. Со статусом члена королевской семьи связан определенных набор прав и протокольных обязанностей.

Принц Гарри и его супруга известны менее официальным стилем коммуникации с обществом и прессой, чем большинство членов королевской семьи. Они делились со СМИ откровениями о своих психологических трудностях, часто выражали свои взгляды на актуальные общественные проблемы, вопросы экологии.



Много шуму наделало заявление пары о том, что они не собираются иметь более двух детей, чтобы не способствовать перенаселению планеты, ведущему, по их мнению, к необратимым изменениям климата. У старшего брата Гарри, Уильяма, герцога Кембриджского, и его супруги Кэтрин трое детей.