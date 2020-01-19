В Москве пройдёт шествие памяти Маркелова и Бабуровой

В Москве сегодня пройдёт согласованное с властями шествие памяти убитых неонацистами 11 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также других жертв политических и ксенофобных преступлений.

Участники шествия также намерены выразить протест против преследований политических активистов, пыток и репрессий.

Радио Свобода будет вести прямую трансляцию шествия.

"Шествие имеет широкую антифашистскую общедемократическую повестку" - говорится в заявлении организаторов. К нему намерены присоединиться также независимые московские муниципальные депутаты, чтобы выразить протест против "конституционного переворота", которым они называют предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции. Организаторы, однако, подчёркивают, что основная тема шествия не меняется. "Мы негативно относимся к попыткам превратить марш памяти в акцию «против госпереворота»" - говорится в их заявлении.

Инициатор акции протеста против предложенных Путиным поправок Юлия Галямина написала, что сегодня начинается кампания "против госпереворота". Ранее сотрудники московской полиции зачитали ей предостережение о недопустимости проведения несогласованных акций.

Накануне одиночные пикеты против поправок к Конституции прошли в Москве у здания администрации президента. В Петербурге была задержана участница одиночного пикета Мария Малышева.

Придерживавшийся левых взглядов адвокат Маркелов и журналистка "Новой газеты" Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве были признаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, а организатором - Илья Горячев. Все они были членами неонацистской организации БОРН.