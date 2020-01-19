Глава Чувашии призвал "мочить" журналистов, критикующих власти

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. С таким призывом он обратился к лояльным властям журналистам во время выступления на торжественном мероприятии в честь Дня российской и чувашской печати в Чебоксарах - сообщает "Медиазона" со ссылкой на издание "Правда ПФО".

По словам Игнатьева, отдельные журналисты "ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце", но при этом пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке", российские же власти критикуют. В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".

"Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают" - сказал Игнатьев.

Ранее глава региона, в частности, назвал "фейковыми и надуманными" сообщения о допинговых нарушениях в чувашском спортивном училище. Факт этих нарушений при этом был подтверждён российским антидопинговым агентством РУСАДА.