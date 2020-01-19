В Киев доставлены тела погибших в сбитом над Ираном "Боинге"

В Киев из Ирана доставлены тела граждан Украины, погибших в результате авиакатастрофы 8 января под Тегераном.

Как признали иранские власти, самолёт "Международных авиалиний Украины" был сбит системой ПВО Ирана – как утверждается, по ошибке. Погибли 176 человек, главным образом граждане Ирана и Канады.

Среди погибших – 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажира.

В киевском аэропорту "Борисполь", куда прилетел самолёт с телами погибших, прошла траурная церемония. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители страны. Погибшим были оказаны воинские почести. В аэропорту подняли флаги стран, граждане которых погибли на борту "Боинга".

Зеленский ранее обещал добиться от властей Ирана всей правды о трагедии, а также выплаты компенсации родственникам погибших. Компенсацию выплатят и власти Украины.

Иранские власти заявляют, что самолёт был сбит по ошибке в ночь, когда Иран наносил удары по базам США в Ираке, и его ПВО было приведено в режим повышенной боеготовности. Утверждалось, что в связи с катастрофой арестованы несколько человек, однако подробности пока не известны.

Накануне появились сообщения, что Иран передаст украинским властям "чёрные ящики" сбитого самолёта. Однако в воскресенье власти Ирана заявили, что пока не приняли об этом решения и по-прежнему пытаются расшифровать данные бортовых самописцев в Иране - сообщает Reuters.