Партия "Яблоко" подготовит свои поправки в Конституцию России и вынесет их на рассмотрение общества. Об этом заявил один из основателей партии и глава её Федерального политического комитета Григорий Явлинский. По словам Явлинского, после того, как президент Владимир Путин заявил о намерении предложить свои поправки к Конституции, необходимо "активное гражданское политическое действие", цель которого - предложить обществу альтернативу.
Явлинский назвал предложения Путина "невнятными", но очевидно направленными на то, чтобы сделать систему власти в России "ещё более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной". "Яблоко", по его словам, готово предложить такие изменения в Конституции, которые "необходимы гражданам России, а не правящей группировке".
Поправки будет готовить рабочая группа из представителей "Яблока", а также независимых юристов и других специалистов. Кто именно в неё войдёт - Явлинский не сообщил. По словам Явлинского, партия потребует референдума о том, какие поправки поддерживают граждане России - предложенные Путиными или "Яблоком". При этом неясно, как именно "Яблоко" хочет добиться проведения референдума, по действующему законодательству это чрезвычайно сложно.
- Владимир Путин 15 января предложил перераспределить полномочия между органами власти, а также установить приоритет Конституции над международными соглашениями, в которых участвует Россия, и внести ещё ряд поправок.
- Ряд оппозиционных активистов и общественных деятелей назвали предложения Путина "конституционным переворотом" с целью сохранить власть после ухода с поста президента.
- Путин также предложил провести всенародное голосование о поправках, хотя Конституция не предполагает такого способа их принятия. Ряд СМИ со ссылкой на источники в правящих кругах сообщал, что такое голосование может пройти 26 апреля.
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