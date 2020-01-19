Партия "Яблоко" подготовит свои поправки в Конституцию России и вынесет их на рассмотрение общества. Об этом заявил один из основателей партии и глава её Федерального политического комитета Григорий Явлинский. По словам Явлинского, после того, как президент Владимир Путин заявил о намерении предложить свои поправки к Конституции, необходимо "активное гражданское политическое действие", цель которого - предложить обществу альтернативу.

Явлинский назвал предложения Путина "невнятными", но очевидно направленными на то, чтобы сделать систему власти в России "ещё более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной". "Яблоко", по его словам, готово предложить такие изменения в Конституции, которые "необходимы гражданам России, а не правящей группировке".

Поправки будет готовить рабочая группа из представителей "Яблока", а также независимых юристов и других специалистов. Кто именно в неё войдёт - Явлинский не сообщил. По словам Явлинского, партия потребует референдума о том, какие поправки поддерживают граждане России - предложенные Путиными или "Яблоком". При этом неясно, как именно "Яблоко" хочет добиться проведения референдума, по действующему законодательству это чрезвычайно сложно.