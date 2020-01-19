Жертвами ракетной атаки в Йемене стали 70 военных

В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил в субботу были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществлённой контролирующей столицу страны вооружённой группировкой хуситов.

Удар был нанесён по военному лагерю в провинции Мариб. Уверждается, что ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено, Оно может быть большим, чем называемые источниками 70 погибших. Признанный международным сообществом президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади назвал удар "трусливой и террористической" атакой, подчеркнув, что за действиями хуситов - радикальной шиитской группировки - стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона.

Война в Йемене с 2014 года, по оценкам ООН, унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях: при бомбёжках коалиции во главе с Саудовской Аравией гибли мирные жители, как и при ракетных ударах хуситов, целью которых зачастую становится Саудовская Аравия. Эр-Рияд обвиняет хуситов и стоящий за ними Иран также в ракетных ударах по нефтяным объектам компании Aramco, которые в прошлом году привели к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов и кратковременному скачку цен на нефть.