"Заткнуть поганые рты". Угрозам Путина уже никто не верит

Давний спор российских и польских властей по поводу Второй мировой войны очередной раз обострился в годовщину освобождения Варшавы от нацистов 17 января 1945 года.



За день до этого Министерство обороны РФ опубликовало избранные документы, касающиеся освобождения города. Документы состоят из отчётов офицеров советской Красной армии и польской просоветской Армии людовой, чьи авторы, во-первых, оправдывают то, что в октябре 1944 советская армия, стоя на подступах к Варшаве, не оказала никакой помощи восставшим полякам, а во-вторых, утверждают, что восставшие якобы перебили всех находившихся в городе евреев и украинцев и нападали на советских солдат.

На следующий день на сайте польского МИДа был выложен текст, отрицающий эти обвинения и утверждающий, что "освобождение" Польши стало на самом деле новой окуппацией, а посольство Польши в России запостило следующий твит:

Российский МИД, разумеется, тут же отреагировал - довольно странным образом.

Андрей Кураев

МИД РФ: поляки сами виноваты, что не сопротивлялись Сталину

Поляки не остались в долгу.

В Москве по случаю годовщины освобождения Варшавы советской армией даже устроили празничный салют. В Варшаве никакого салюта не было.

Александр Кулак

В Москве запустят салют в честь освобождения Варшавы

К 75-летию освобождения Варшавы от немецкой оккупации в Москве запустят салют. Праздничный фейерверк можно будет увидеть на Поклонной горе, 17 января. Планируется, что запустят около 3 тысяч фейерверков.

Идею проведения праздничных салютов в честь 75-летия освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы от войск нацистской Германии предложило Минобороны России. В 2020-м планируется продолжить запускать салюты в честь освобождения Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и Берлина.

Почему этого не делает Польша, как думаете?

Олексий Канищев

Москва в начале войны оккупировала Польшу, а потом, типа, освобождала. Чтобы насильно сделать ПНР? Празднуйте, хоть залейтесь.​

18 января бензина в костёр разгорающегося скандала решил подлить лично Путин - да не просто подлить, а плеснуть от души.

Кирилл Шулика

Великие мысли великих людей.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией".

Владимир Путин

Анна Качкаева

..."поганый рот", "заткнем", еще раз "заткнем" (слова из синхрона президента), "ни хрена" (слово из комментария вслед за синхроном из рубрики "Однако"). Страна уже несколько часов смотрит и слушает во всех главных новостях и итоговых программах. Перед крещением.

Мария Филлимор-Слоним

когда-то

сопливый нос посмел совать один банкир

но быстро понял

нет нельзя

и потерял газету

теперь поганый рот заткнуть кое-кому

а <фигли>

мочить в сортире - это ясно, с того все началось

еще и сопли не жевать

ах, да, кот жопой к детям - это типа шутка

чтоб Зигмунд Фрейд сказал?

эдипов комплекс?

иль детство в подворотне

и жизнь на зоне

за башнями

клоака и язык клоачный

язык телесных испражнений и непристойных выражений

А чотакого

Президент

Путин не только предложил заткнуть поганые рты, но и (по словам Лаврова) объявил, что собирается написать целую статью для восстановления исторической правды о Второй мировой.

Иван Давыдов

Поляки вообще нация коварная. Когда в десятом веке князь Мешко и Болеслав Храбрый создавали польское государство, они нарочно все так задумали, чтобы в 1939-м Польша оказалась как раз между гитлеровской Германией и СССР. Не оставили миролюбивому Сталину шанса не напасть.

Надеюсь, статья президента о подлинных причинах Второй мировой как-то так и будет начинаться.

Денис Драгунский выступил в стиле "давайте жить дружно".

В 1945 ГОДУ С ВОЙНЫ ПРИШЛИ ЛЮДИ. У НИХ РОДИЛИСЬ ДЕТИ.

В 1965-1970-м гг. у них родились внуки.

В 1990-м примерно у них родились правнуки.

В 2015 у них начали рождаться праправнуки.

То есть после войны три поколения родились, четвертое вступает в жизнь. Но по обе стороны "линии Керзона" все идут, не стихая, все с новой яростью бушуют и пенятся споры: кто виноват, кто первый начал, в чем состоит вся правда и т.п.

Мой вопрос адресован равно Западу и России: доколе? Или, мягче: как вы полагаете, господа, сколько еще нужно поколений, чтобы ярость по поводу почти столетней истории перестала бушевать?

Но что такое призыв Драгунского в сравнении с угрозами Путина? Его никто не услышал.



Одних путинская эскапада тут же заставила вспомнить о советских вождях (которых, по сути, и защищают российские власти).

Тарас Орлёнок

А ведь Вова мог бы помолчать, и не отвечал бы за Кобу. Но нет.

Олег Кашин

Единицын: Рот, рот!

Двойкин: Который открывают некоторые деятели за бугром!

Единицын: Поганый, поганый рот!

Двойкин: Открывают, чтобы достичь сиюминутных политических целей!

Тройкин: Заткнем, заткнем!

Единицын: Мы заткнем поганый рот!

(Единицын, Двойкин и Тройкин - персонажи произведения Дмитрия Шостаковича "Антиформалистский раёк", прототипами которых были Сталин, Жданов и Шепилов)

Сергей Пархоменко

Читал я в молодости одного любителя этого словечка. Плохо кончил. Кажется, сифилисом страдал, оттого так злился.

* * *

Муромцев «открыл и освятил» (бывают же такие поганые слова!) первый, царем созванный, якобы парламент...

О ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ МУРОМЦЕВА

Читаю Вашу приписку: «руки дрожат и мерзнут» и возмущаюсь. Вот поганые дома на Капри! Ведь это же безобразие! У нас и то паровое отопление, тепло вполне, а у Вас «руки мерзнут». Надо бунтовать.

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ. 3 ЯНВАРЯ 1911 г.

Да... могли бы пойти хорошо дела «Просвещения», а то нет, черт побери, ни единого выдержанного журнала для рабочих, для с.-д., для революционной демократии, все кисляи пошли какие-то поганые.

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОМУ. 9-10 МАЯ 1913 г.

Статья украинца очень хороша. Самое главное, что он централист. Это так редко и так ценно, по нашим поганым временам, что обязательно надо и Вам и Юрию ближе познакомиться с ним и сойтись толком, узнать человека.

ПИСЬМО Г. И. САФАРОВУ. 20 ИЮЛЯ 1913 Г.

Но если эта армия знает, что она наверное попадет в ловушку, она должна отступить; она не может не отступить, хотя бы даже для прикрытия отступления понадобилось подписать похабный, поганый мир...

РЕЧЬ НА IV ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

Веками великороссы впитывали в себя, под гнетом помещиков и капиталистов, позорные и поганые предрассудки великорусского шовинизма.

ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ

Некоторые вспомнили и верхушку Третьего Рейха

Павел Шехтман

Путин реально возомнил себя генералиссимусом исторического фронта, ему страшно понравилось читать часовые лекции тем, кто не может отказаться слушать, по папочке с уникальными архивными документами, отсканированными из вышедшего миллионным тиражом советского сборника.Потому зацените степени агрессивности его стиля: "мы заткнем поганый рот" и т.п., кажется сам Гитлер не выражался так в публичных речах с тех пор как покинул мюнхенские пивные. Он действительно видит в "ВОВ" главный исток легитимности для себя и системы, и от того он так бесится от резолюции Европарламента и ответок, которые летят из бывшего Варшавского блока на его спекуляции.

Ему никто не сказал, что ссылка на "архивный документ" не гарантирует истинности сообщаемого факта, не гарантирует вообще ничего, ибо мало ли какой вздор могут написать люди на бумаге, которая затем будет отправлена в архив. В советских архивах можно найти главным образом документы, разоблачающие СССР. Документы,разоблачающие например Англию. надо искать прежде всего в архивах английских. Конечно в советских архивах можно найти нелицеприятные вещи и об Англии, но они будут нередко тенденциозны, иногда просто ложны и всегда неполны и не скажут никому ничего принципиально нового. Так Путин хотел насмерть поразить поляков, цитируя отчет советского постпреда в Париже Сурица о позиции Польши во время Судетского кризиса (что Суриц, конечно,мог знать только с чужих слов), якобы поляки были однозначно на стороне Германии, а поляки по своим архивным (Карл!) документам показали, что Суриц весьма сильно ошибался. Согласно польским документам Польша готова была выполнить союзнические обязательства перед Францией, если Франция выступит против Германии, но когда увидела что Франция ни в какую не хочет выступить гарантом остатков Версальской системы и сдает Чехословакию - решила и сама поучаствовать в празднике, со своей точки зрения вполне последовательно, как бы ни ругался на нее потом Черчилль. Как я понимаю, французы в разговорах с Сурицем валили всю вину на поляков, чтобы оправдать собственное соплежуйства и зная, что всяким обвинениям в адрес поляков тот поверит безоговорочно. По этой причине даже и реальные факты про врагов коммунистов из советских документов будут встречаться с недоверием, попробуйте поразить поляков отчетами о преступлениях отрядов АК, взятыми из документов СМЕРШ или хоть армейской разведки, они только пожмут плечами.Участвовать в войнах исторических интерпретаций - это тебе не лобио кушать, это могли бы объяснить Путину его придворные директора институтов и ректоры, но не посмеют, а Мединский сам этого не понимает. Поэтому сказочный дед будет продолжать свои дилетантские исторические изыскания на смех всему миру.

Гитлер ничего такого, может, и не говорил, а вот Геббельс говорил - напоминает Николай Руденский:

Из цикла "Странные сближения"

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей... И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы".

Ср.: "...И если еврейская пресса сегодня считает, что она может выступать со скрытыми угрозами против национал-социалистического движения... лучше им перестать лгать. Ибо наступит день, когда терпение у нас кончится и мы заткнем евреям их наглые, лживые рты!"

(Геббельс. Выступление во Дворце спорта в Берлине 10 февраля 1933 года)

Аркадий Бабченко

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — заявил сегодня Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

Фюрер на встрече со своими штурмовыми отрядами. Рейх, становление, масло, холст, 1934.

Мой вам совет, друзья, кто там еще остался из адекватных, все полтора человека - покупайте билет на философский пароход и <бегите> оттуда, как бешеные собаки.

Куда глаза глядят.

Немедленно.

Спокойной ночи.

Не обошлось и без пресловутых собак, которые лают, но не кусают.

Андрей Подрабинек

Насчет "поганых ртов". Брехливые собаки надсадно лают потому, что боятся или не могут укусить. Настоящие боевые псы нападают молча и рвут своего врага на части. Но среди людей встречаются социопаты, которые возбуждают свою агрессивность безудержной истерикой. Вот я не уверен, с кем мы действительно имеем дело.

Андрей Десницкий

Путин обещал там заткнуть кому-то рот и всё такое прочее.

Но делает всё, чтоб вытащить на свет самые агрессивные и бессмысленные вопли из числа тех, что порождают мировые войны. Со всех сторон.

Зачем?

Думаю, потому что так понятно и привычно, жить в мире журнала "Крокодил" какого-нибудь 1949 года.

Трудно поверить, но не так уж давно российские власти занимали куда более взвешенную позицию.

Иван Курилла

Кто-то помнит такую точку зрения?

"Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификацией нашей истории. И почему‑то зачастую считаем, что речь идёт только о недопустимости пересмотра результатов Великой Отечественной войны. Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ".

(угадайте автора цитаты)

Ряд блогеров вспоминает военные подвиги Путина.

Большинство "патриотов", как всегда, поддержало президента в его битве с поляками.

Однако на этот раз путинские угрозы не произвели впечатления даже на некоторых "патриотов".

Дмитрий Ольшанский

В нынешних культурных войнах вокруг истории двадцатого века Россия похожа на пенсионера, который ходит по соседним квартирам и орет, что у него заслуги, что он награжден и будет жаловаться, чтобы прекратили плясать, музыку врубать на полную по ночам, пить и курить на лестнице, ну и девушек раздевать там же.

Прав ли пенсионер, если смотреть на проблему формально?

Несомненно.

Курить надо в форточку, громкую музыку слушать днем, девушек раздевать за закрытой дверью etc.

Но есть что-то очень грустное в том, что у всех этих хулиганов и безобразников происходит своя собственная, молодая и веселая жизнь, здесь и сейчас, - а у пенсионера ее уже нет, у него одни воспоминания - и раздражение в адрес жизни чужой, пусть и дурковатой, неправильной, шумной.

Вот так и у нас.

Разумеется, большевизм был мировым явлением вроде нынешнего исламского терроризма, а вовсе не порождением русского государства. Разумеется, голод начала тридцатых был следствием полного равнодушия Советской власти к любым крестьянским жизням - а вовсе не чьим-то конкретным - на фоне стройки заводов, неурожаев и великой депрессии. Разумеется, войну конца тридцатых провоцировали, участвовали в ее захватах или потворствовали ее пожару многие, а вовсе не только Москва. Разумеется, Красная Армия в конце войны встречалась в качестве освободителя, а не завоевателя, ну а дальнейшая судьба освобожденных народов была вовсе не такой горькой и не такой пассивно-жертвенной, как они теперь пытаются рассказывать, во всяком случае, уж точно получше русской судьбы.

Но на все это есть только одно неубиваемое возражение.

Да, это так, но почему вы при этом такие обиженные, истеричные и суетливые?

Не потому ли, что у фальсификаторов и ревизионистов прошлого - есть и настоящее, и будущее, у них имеется ясное понимание того, кто они такие, и как и зачем они живут и собираются жить, - а вот у сторонников исторической правды есть только прошлое, есть только старый советский брэнд, уже истрепавшийся и прохудившийся до невозможности, и они все машут и машут им, и бесконечно тыкают им в чужие лица, и бегают по соседним квартирам, и ругаются, и плюются, и учат жить всех вокруг, поскольку - увы - уже не живут сами.

Все бывшие республики мертвой империи, вся Восточная Европа, буквально все насельники соцлагеря - и неважно, хорошие они или плохие, - за прошедшие тридцать лет построили себе национальные дома и создали национальную историю.

И только Российская Федерация категорически отказалась от национального будущего, она объявила себя продолжением Советского Союза - и только, и вот она тянет и тянет за собой этот труп вечным плакальщиком по нему - вместо того, чтобы органично соединить то немногое, что было хорошего в советском прошлом - со своим русским будущим, но нет, русское будущее невозможно, оно отменяется, потому что это фашизм и нельзя, есть только советский труп и наша вечная ответственность за его разложение, и мы будем тянуть его, и возить его, и подпихивать его каждому соседу, целуй, сволочь, целуй, чего морду воротишь.

Но, главное, комментаторы не верят, что Путин решится осуществить содержательную часть своей угрозы - а именно предъявить миру правдивую фундаментальную информацию.

Владимир Струтинский

Лавров заявил, что Путин готовит развернутую статью о Второй мировой войне.

Дедуля будет писать "Малая земля"?

Лучше бы архивы открыл. Мы там сами все почитаем.

Алексей Скоков

Архивы предварительно подретушируют: - забыл добавить Путин)))

Андрей Эдемский

Остальные уже давно существующие архивы больше будут не нужны?

Янна Акс

Во-первых, только пообещал!

А во-вторых, открыть центр(!) архивов, а не архивные документы.

Водка и мельдоний

кто же вам теперь поверит - если вы признались, что 75 лет документы намеренно от людей прятали, то наверняка и дальше продолжаете прятать другие документы

Александр Романовский

Чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны Путин в 2016 году переподчинил лично себе Госархив и продлил режим засекреченности данных о Великой Отечественной войне до 2040, а архивы НКВД - до 2050 года. Сейчас пообещал написать такую статью о ВОВ, что у врагов просто не останется аргументов. Дожил до возраста "Малая земля", но Брежнев хотя бы замполитом реально воевал.

Игорь Курляндский

Ну, на это можно ответить тем, что на каждый роток не накинешь платок. И еще тем, что затыкалка не выросла.

Как это все-таки омерзительно, когда первое лицо страны разговаривает языком истерик и подворотни.

"Мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией". - ну так для начала откройте все архивы сталинской эпохи, в т.ч. за период 1939-1945 гг. Большинство же закрыто по-прежнему. Информация спускается урезанной, с пробелами и умолчаниями.

Александр Рыклин

Да ничего никому они не заткнут... Потому что затычка уже вся трухлявая...