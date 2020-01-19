В Берлине достигнуто соглашение о прекращении поставок оружия в Ливию

Участники саммита в Берлине по урегулированию конфликта в Ливии договорились соблюдать запрет на поставки оружия в эту североафриканскую страну. Подводя итоги международной конференции в Берлине в воскресенье, 19 января, канцлер Германии Ангела Меркель назвала результаты встречи "существенным прогрессом" на пути к мирному урегулированию.



Участники саммита согласились прекратить военную поддержку сторон конфликта в Ливии. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решён военным путем.



Глава правительства Германии подчеркнула, что берлинская конференция - "это лишь первый шаг в долгом процессе". В ближайшее время должны будут состояться первые переговоры по подготовке долгосрочного перемирия в Ливии, где в настоящее время действует режим прекращения огня.



Для этого будет создана комиссия, в которую войдут по пять представителей конфликтующих в Ливии сторон - главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и генерала Халифы Хафтара, не признающего ПНС. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам берлинской встречи. По его словам, первое заседание комиссии состоится в ближайшее время в Женеве.