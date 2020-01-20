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В отеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком

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Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле в Перми, ещё трое пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. По данным "Интерфакса", среди погибших был один ребенок.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое

Авария произошла утром в понедельник в жилом доме, где на цокольном этаже располагается частный мини-отель "Карамель" на 9 номеров. На фотографиях с места событий видно, что из здания идет пар, а водой, как рассказали очевидцы, залило даже соседнюю улицу.


Жильцы дома не эвакуированы, это не требуется, но электричество пока отключено, сообщил представитель региональных властей. У аварийного здания дежурят экстренные службы и бригады скорой помощи.

На место ЧП прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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