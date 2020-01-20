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Принц Гарри опечален отказом от королевских обязанностей

Принц Гарри и его жена Меган Маркл

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Принц Гарри выразил сожаление из-за решения британской королевы Елизаветы II лишить его королевского титула. Букингемский дворец ранее объявил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

"Мы надеялись продолжить служить королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно… Я чувствую огромную печаль из-за того, что до этого дошло. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается",— сказал принц Гарри, выступая в благотворительной организации Sentebale.

О решении самостоятельно обеспечивать себя и больше не выполнять обязанности членов королевской семьи Гарри и Меган объявили в начале января.

13 января королева Великобритании Елизавета II согласилась предоставить герцогу и герцогине Сассекским "переходный период", во время которого принц Гарри и его жена Меган смогут попеременно находиться в Канаде и Великобритании. Согласно достигнутой договоренности, Гарри останется принцем, и пара сохранит свои титулы герцога и герцогини Сассекских. Они также заявили, что намерены вернуть 2,4 миллиона фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

  • Принц Гарри, младший сын наследника британского престола принца Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер, и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.
  • 6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы Второй стал седьмым в очереди на британский престол.
  • Британская королевская семья делится на её официальных членов, которые обладают дарованными им королевой титулами принцев, принцесс, герцогов и герцогинь, и прочих членов дома Виндзоров, не использующих королевские титулы. Со статусом члена королевской семьи связан определенный набор прав и протокольных обязанностей.

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