На Алтае журналистку избили за "предвзятое отношение к властям"

Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова заявила о нападении неизвестного в кафе села Турочак Республики Алтай. Об этом сообщило издание "Новости Горного Алтая".

По словам Рябовой, она пришла в кафе со своей знакомой. Там находилась компания молодых людей. Один из них повел себя агрессивно. Он обвинил журналистку в предвзятом отношении к районным властям, ударил по лицу и нецензурно высказался в её адрес.

Рябова написала заявление в полицию. В ведомстве сообщили, что по нему проводится проверка.