На Алтае журналистку избили за "предвзятое отношение к властям"

Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова заявила о нападении неизвестного в кафе села Турочак Республики Алтай. Об этом сообщило издание "Новости Горного Алтая".
По словам Рябовой, она пришла в кафе со своей знакомой. Там находилась компания молодых людей. Один из них повел себя агрессивно. Он обвинил журналистку в предвзятом отношении к районным властям, ударил по лицу и нецензурно высказался в её адрес.
Рябова написала заявление в полицию. В ведомстве сообщили, что по нему проводится проверка.
- Газета "Листок" – независимое алтайское издание. Её учредитель — Сергей Михайлов. В марте 2018 года Михайлова приговорили к аресту за публикацию в "Листке" расшифровки разговора главы Алтая Александра Бердникова с блогером Андреем Адариным. Губернатор в беседе допускал нецензурные, резкие выражения и угрожал Адарину. После обнародования аудиозаписи Бердников извинился перед жителями Алтая за "слова, сказанные в состоянии гнева и раздражения", а публикацию записи личного разговора назвал "провокацией". Роскомнадзор составил на Михайлова два протокола, указав, что в тексте плохо замаскированы нецензурные слова.
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