Две трети россиян признают наличие в стране политзаключенных

Почти две трети россиян – 63 процента россиян - считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это следует из данных опроса "Левада-центра". Этот показатель достиг исторического максимума за все время проведения подобных исследований, с 2004 года. В 2018 году наличие политзаключенных признавали 50 процентов опрошенных.

Свободными людьми в обществе сейчас себя ощущают 68 респондентов. 32 процента опрошенных заявили о личной несвободе, отмечают социологи.

В ответ на вопрос о конкретных политзаключенных россияне чаще всего вспоминают бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и украинского режиссера Олега Сенцова, подчеркнул в беседе с газетой "Ведомости" руководитель "Левада-центра" Лев Гудков.

В конце прошлого года правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а ещё 64 – по политическим мотивам.

В списки, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше, подчёркивают правозащитники.