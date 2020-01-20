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На марше памяти Немцова выступят против изменений Конституции

Марш памяти Бориса Немцова 24 февраля 2019 года

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Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке. "Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", — написал Яшин.

Решение о проведении шествия с лозунгами против конституционной реформы, предложенной президентом Путиным, принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова. В заседании участвовали представители "Солидарности", Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, "Яблока", ПАРНАСа, Либертарианской партии и "Партии перемен".

В минувшие выходные в Москве прошли одиночные пикеты против изменений Конституции. Однако, по мнению оппозиции, обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция.

19 января в Москве состоялось согласованное антифашистское шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Некоторые участники шествия несли в руках конституцию России в знак протеста против конституционной реформы. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение. Были задержаны более десяти человек.

  • Владимир Путин 15 января предложил перераспределить полномочия между органами власти, а также установить приоритет Конституции над международными соглашениями, в которых участвует Россия, и внести ещё ряд поправок.
  • Ряд оппозиционных активистов и общественных деятелей назвали предложения Путина "конституционным переворотом" с целью сохранить власть после ухода с поста президента.
  • Путин также предложил провести всенародное голосование о поправках, хотя Конституция не предполагает такого способа их принятия. Ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что такое голосование может пройти 12 или 26 апреля.

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