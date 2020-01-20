На марше памяти Немцова выступят против изменений Конституции

Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке. "Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь", — написал Яшин.

Решение о проведении шествия с лозунгами против конституционной реформы, предложенной президентом Путиным, принял оргкомитет марша памяти Бориса Немцова. В заседании участвовали представители "Солидарности", Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, "Яблока", ПАРНАСа, Либертарианской партии и "Партии перемен".

В минувшие выходные в Москве прошли одиночные пикеты против изменений Конституции. Однако, по мнению оппозиции, обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция.

19 января в Москве состоялось согласованное антифашистское шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Некоторые участники шествия несли в руках конституцию России в знак протеста против конституционной реформы. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение. Были задержаны более десяти человек.