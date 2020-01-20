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New York Times поддержала двух женщин-кандидатов в президенты США

Кандидаты от демократов. Уоррен вторая слева, Клобучар крайняя справа

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Редакционный совет газеты The New York Times принял решение поддержать кандидатуры сразу двух политиков на выборах президента США.

Это представители Демократической партии, сенаторы Элизабет Уоррен и Эми Клобучар.

New York Times традиционно заявляет о поддержке того или иного кандидата на выборах. Однако в нынешнем году - как признаёт редакционный совет - это заявление необычно. Оно сделано уже за две недели до начала праймериз у демократов, и поддержаны сразу два кандидата, а не один.

Газета отмечает, что не может поддержать действующего президента Дональда Трампа, обвиняя его в расистских тенденциях, приверженности "мифологическому прошлому" и иерархическому устройству общества.

Среди демократов же, как отмечает газета, спор идёт о том, какую идеологическую платформу поддержать - более умеренную или более радикальную. The New York Times решила поддержать по одному представителю этих двух платформ - Клобучар представляет умеренных, Уоррен - левых демократов.

Кандидатуру Берни Сандерса, другого представителя левых, газета отвергла из-за его неготовности к компромиссам, а также из-за опасений о его здоровье. Майкла Блумберга газета решила не поддерживать, раскритиковав его подход к избирательной кампании, основанной на многомиллионных расходах на рекламу. Джо Байдена - по опросам, лидера гонки среди демократов - газета назвала сторонником возвращения status quo времён президентства Барака Обамы. Этого, по мнению New York Times, недостаточно.

"Пусть победит та из этих женщин, которая окажется лучшей" - пишет редакционный совет.

  • Праймериз у демократов начнутся с голосования в штате Айова 3 февраля. По опросам, в штате на победу могут претендовать сразу 4 кандидата. Лидер общенациональных опросов среди демократов - Джо Байден. Уоррен в них как правило на третьем месте, а Клобучар - на шестом.

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