"Голос": необходим референдум по каждой из поправок в Конституцию

Голосование о поправках в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным, может пройти 12 апреля. Об этом со ссылкой на источники в Кремле пишет в понедельник РБК.

Ещё одна возможная дата - 26 апреля. В воскресенье 19 апреля голосование вряд ли организуют, на этот день выпадает православная Пасха.

12 апреля отмечается день космонавтики - это день первого полёта человека в космос.

О том, что голосование может пройти ещё до 1 мая, сообщали ранее агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации.

При этом неясно, как именно будет организовано голосование. По всей видимости, это не будет всенародный референдум, организация которого требует соблюдения ряда жёстких требований закона.

Сопредседатели рабочей группы, организованной по распоряжению Путина для подготовки поправок, накануне заявили, что она должна "выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования" по поправкам.

По Конституции, референдум требуется только для принятия новой конституции (которую ранее должно одобрить особое Конституционное собрание), для одобрения же поправок, не затрагивающих основы конституционного строя, достаточно и голосования в парламенте.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а именно референдум. Предложенное Путиным голосование, по мнению движения, "похоже на манипулятивный и пропагандистский прием". Кроме того, "Голос" призвал не принимать все поправки пакетом - как хочет Путин - а вынести каждую из них на отдельное голосование.

Живущий в эмиграции бизнесмен и общественный деятель Михаил Ходорковский, один из наиболее известных оппонентов Путина, в свою очередь, призвал созвать Конституционное собрание, как предписывает закон для обсуждения новой конституции. Если этого не произойдёт, Ходорковский и его сторонники будут считать изменения в основном законе нелегитимными.