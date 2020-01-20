В Азербайджане отмечают 30-ю годовщину "Чёрного января"

В Азербайджане в понедельник отмечают 30-ю годовщину событий 1990 года, которые в стране называют "Чёрным январём" и вспоминают жертв войсковой операции, которую провело тогда руководство СССР с целью подавить местную оппозицию.

Президент страны Ильхам Алиев почтил память погибших на Аллее Шахидов - кладбище в Баку, где похоронено большинство жертв.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу событий 20 января 1990 года. В ведомстве считают, что произошедшее требует политической и правовой оценки от международного сообщества и должно квалифицироваться как преступление против человечности. В МИДе считают, что бывшее руководство СССР несёт прямую ответственность за гибель более 140 мирных жителей.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советское руководство направило в Баку и другие города Азербайджанской ССР войсковую группировку для подавления волнений. Операция под названием "Удар", по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась неоправданным применением силы со стороны советских военных. В результате погибло более 140 человек, более 700 получили ранения, более 800 были арестованы.

События января 1990 года стали следствием карабахского кризиса и неспособности советского руководства разрешить этот конфликт. В это время была сформирована политическая организация Национальный фронт Азербайджана, которая встала во главе национального движения в стране. С конца 1989 года сторонники НФА начали проводить массовые митинги, которые собирали тысячи местных жителей.

Предлогом для ввода войск в Баку стали акты насилия против местного армянского населения, причём во время погромов советские войска, расквартированные в Азербайджане, на них не реагировали. К моменту ввода советских войск в Баку они пошли на спад, а волнения в Баку были связаны с борьбой Народного фронта за власть против Коммунистической партии.