Состояние миллиардеров выше, чем у 4,6 миллиардов жителей Земли

Экономическое неравенство в мире "вышло из под контроля", а страдают от него главным образом женщины. Такие выводы содержатся в докладе благотворительной организации Oxfam, выпущенном в преддверии международного экономического форума в швейцарском Давосе.

В докладе утверждается, что суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире, которых, по данным организации, в 2019 году было 2019, превышает состояние 4,6 миллиардов человек, или более 60 процентов населения Земли. Состояние 22 богатейших жителей планеты, как утверждается, больше, чем всех женщин Африки. Современная экономическая система названа в докладе "сексистской", основанной на эксплуатации женщин, которые, как правило, выполняют малоквалифицированную работу и получают за неё низкое вознаграждение. В докладе предлагается изменить систему здравоохранения, а также ввести прогрессивную шкалу налогообложения с упором на рост налогов на самых богатых.

50-ё юбилейный экономический форум в Давосе открывается 21 января. Ожидается участие президента США Дональда Трампа и крупнейших бизнесменов. Приедет в Давос и экоактивистка Грета Тунберг, чтобы призвать мировых лидеров отказаться от инвестиций в добычу ископаемых видов топлива - ради борьбы с глобальным потеплением.