Суд освободил от уголовного преследования актрису, задержанную с кокаином

Преображенский суд Москвы освободил от уголовной ответственности актрису Наталью Бочкарёву, задержанную осенью 2019 года с кокаином. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщил ТАСС. Ещё на стадии следствия актриса заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей судебного штрафа, следствие с ним согласилось.

Бочкарёва заявила в суде, что полностью признаёт свою вину. Актриса замужем, у неё на иждивении двое детей 2007 и 2008 годов рождения, на учёте в наркодиспансере она не состояла.



По словам следователя, она загладила свою вину "путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям".



В Уголовный кодекс России в 2016 году были внесены изменения, которые установили возможность освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. У оштрафованного лица после уплаты такого штрафа будет отсутствовать судимость, оно не может признаваться в дальнейшем "имевшим судимость", а в случае нового обвинения будет признаваться совершившим преступление впервые.



28 сентября 2019 года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.



В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 г кокаина. В отношении неё было возбуждено уголовное дело. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования она была лишена на один год и восемь месяцев водительских прав и оштрафована на 30 тыс. рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.