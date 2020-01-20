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Отказ регистрировать партию Навального вновь признан законным

Съезд партии "Россия будущего", март 2019 года

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Мосгорсуд признал законным отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего", созданную Алексеем Навальным.

Ранее жалобу на отказ в регистрации отклонил Замоскворецкий районный суд Москвы.

Министерство юстиции не зарегистрировало "Россию будущего" в начале июня 2019 года, объяснив это тем, что название уже использовано другой политической структурой.

Месяцем ранее ведомство само внесло в список политических партий организацию с идентичным наименованием, которой руководит некий Александр Зорин. До этого его структура называлась "Партией свободных граждан".

Алексей Навальный и его соратники с 2012 года пытаются зарегистрировать свою партию. Сначала она называлась "Народный альянс", затем – "Партия прогресса", и наконец – "Россия будущего". Каждый раз Минюст отказывал Навальному в регистрации, ссылаясь либо на то, что партия с таким названием уже существует, либо на ошибки в оформлении документов.

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