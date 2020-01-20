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Елизавета Пескова: "Беспредел идёт от правоохранительных органов"

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Путина

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Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова в интервью "Форбсу" заявила, что источником произвола правоохранительных органов в России являются российские силовые структуры. "В России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идёт от правоохранительных органов". По её словам, ни один адекватный человек не способен равнодушно смотреть на действия правоохранителей в отношении граждан.

Что касается участников протестных акций, то дочь пресс-секретаря Путина считает, что среди них "много подростков, которые ничего не понимают в политике и, насмотревшись "каких-то ютьюб-каналов", вышли на митинги, чтобы получить "лайки".

Учащаяся на первом курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений Елизавета Пескова говорит, что не будет участвовать в митингах до тех пор, пока будет знать, что сама сможет предложить. "Я считаю, что человек, который хочет что-то поменять, должен, в первую очередь, начать с себя", говорит она в интервью. "Я считаю, что если ты выходишь, у тебя должен быть в голове хотя бы какой-то примерный план действий. Это лично моё мнение. Вот, как бы я поступила. Я считаю, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение. Но самое главное, они должны быть услышанными".

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