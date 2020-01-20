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В аннексированном Крыму арестовали ещё одного украинца

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В аннексированном Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал местного жителя, 42-летнего гражданина Украины Ивана Яцкина. Его обвинили по статье российского уголовного кодекса о госизмене.

По версии следствия, в 2016 году Яцкин собирал данные о сотрудниках оперативно-поискового бюро МВД по Крыму, после чего передал их Службе безопасности Украины. В ФСБ утверждают, что украинец действовал по заданию СБУ и получил от спецслужбы вознаграждение.

По словам адвоката арестованного, Николая Полозова, Яцкин является многодетным отцом.

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