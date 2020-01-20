В аннексированном Крыму арестовали ещё одного украинца

В аннексированном Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал местного жителя, 42-летнего гражданина Украины Ивана Яцкина. Его обвинили по статье российского уголовного кодекса о госизмене.

По версии следствия, в 2016 году Яцкин собирал данные о сотрудниках оперативно-поискового бюро МВД по Крыму, после чего передал их Службе безопасности Украины. В ФСБ утверждают, что украинец действовал по заданию СБУ и получил от спецслужбы вознаграждение.

По словам адвоката арестованного, Николая Полозова, Яцкин является многодетным отцом.