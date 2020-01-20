В Китае резко увеличилось число инфицированных новым вирусом

В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться от человека к человеку. Это доказано применительно к двум случаям заболевания в провинции Гуандун, заявили 20 января эксперты Государственного комитета здравоохранения Китая. Они также подтвердил факты заражения вирусом, отмеченные среди сотрудников учреждений, в которых находятся больные - заболели 14 медицинских работников.

Учёные, однако, пока не могут достоверно установить источник распространения вируса.



Ранее в понедельник появились официальные сообщения, что число заражённых резко выросло – зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев, трое заразившихся скончались.



По состоянию на 20 января, 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, 170 продолжают лечение. Состояние 35 пациентов тяжёлое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Около 130 пациентов считаются больными в лёгкой форме.