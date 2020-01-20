Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Китае резко увеличилось число инфицированных новым вирусом

Китай: больные и врачи одеты в специальную "противовирусную" одежду, 20 января 2020

Смотреть комментарии

В Китае медики подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться от человека к человеку. Это доказано применительно к двум случаям заболевания в провинции Гуандун, заявили 20 января эксперты Государственного комитета здравоохранения Китая. Они также подтвердил факты заражения вирусом, отмеченные среди сотрудников учреждений, в которых находятся больные - заболели 14 медицинских работников.

Учёные, однако, пока не могут достоверно установить источник распространения вируса.

Ранее в понедельник появились официальные сообщения, что число заражённых резко выросло – зарегистрировано около 220 подтвержденных случаев, трое заразившихся скончались.

По состоянию на 20 января, 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, 170 продолжают лечение. Состояние 35 пациентов тяжёлое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Около 130 пациентов считаются больными в лёгкой форме.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG