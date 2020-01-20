10 дней до Брекзита. Первый проигрыш консерваторов в Палате лордов

Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона впервые после декабрьских выборов потерпело поражение в парламенте. Оно проиграло голосование в Палате лордов по вопросам, связанным с законодательством о Брекзите.

Члены Палаты лордов поддержали выдачу особых удостоверений гражданам государств ЕС (270 "за", 229 "против"). Обладатели этого документа получат право находиться на территории Соединённого королевства после выхода Британии из ЕС, сообщает Би-би-си. Более 2,7 миллиона человек уже подали прошение на получение удостоверений. Около 2,5 миллиона из них получили подтверждение, что могут продолжить работать и жить в Соединённом королевстве после Брекзита. Шестерым иностранцам с "серьёзным" криминальным списком было отказано.

Консерваторы, получившие на выборах 12 декабря большинство мест в Палате общин, поспешили одобрить законодательство, необходимое для ратификации соглашения Джонсона с Брюсселем. Однако в Палате лордов, где теперь рассматривается законопроект, у правительства нет большинства. В этих условиях, верхняя палата, хоть и не станет чинить препятствий в одобрении пакета правительственных мер, по всей вероятности, пожелает внести в него некоторые поправки, отмечает Reuters.