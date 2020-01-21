The Guardian узнала имя нового лидера "Исламского государства"

Новым лидером группировки "Исламское государство" (запрещена в России) стал Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах сообщает британская газета The Guardian.

Издание называет его одним из основателей и идеологов "ИГ". Амир Абдель Рахман возглавил террористическую группировку через несколько часов после гибели бывшего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в конце октября в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб. За информацию, которая позволит поймать аль-Мауля или других высокопоставленных членов "Исламского государства" власти США объявили награду в 5 миллионов долларов.

Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля - выходец из туркменской семьи, проживавшей в Ираке, и является одним из немногих лидеров "ИГ " неарабского происхождения, пишет газета. В 2004 году он был задержан американскими войсками и помещен в тюрьму на юге Ирака, где встретился с Аль-Багдади.

Спецслужбы не знают точно, где сейчас находится новый лидер "Исламского государства". Предположительно, он скрывается в Ираке - в одном из небольших городов к западу от Мосула.