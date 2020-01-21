В Томской области 11 человек погибли при пожаре в общежитии

В поселке Причулымский Томской области 11 человек погибли при пожаре в общежитии, арендованном китайской компанией. Из одноэтажного здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу около четырех часов утра. На момент прибытия первого подразделения задание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.

Через три часа пожар был потушен. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций сгоревшего здания. Их личности устанавливаются.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана, сообщил "Интерфакс-Сибирь". Здание принадлежит частному лицу.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. В экстренной службе региона сообщили, что сначала в доме загорелся обогреватель.