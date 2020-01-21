Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу ФБК из-за нарушений

Московский городской суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников и волонтёров региональных штабов Алексея Навального по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом сообщил менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

По его словам, всего по обыскам 15 октября было обжаловано 56 постановлений, суд удовлетворил только четверть. Но это, тем не менее, "очень болезненный щелчок по носу" руководителю следственной группы по "делу ФБК", считает Волков.

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила "МБХ медиа", что отмена постановлений связана с нарушениями при рассмотрении ходатайств о признании этих обысков законными. Она не исключила, что жалобы направили на новое рассмотрение.

Ранее было известно о признании незаконным только одного обыска – у активиста ставропольского штаба Кирилла Мищенко.

В сентябре и октябре полиция провела массовые обыски в штабах Навального в регионах по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели их на счета ФБК. Подозреваемых по делу пока нет. Правозащитники и представители оппозиции считают дело политически мотивированным.