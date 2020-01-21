В Приморье суд приговорил Свидетеля Иеговы к условному сроку

Надеждинский районный суд в Приморье признал последователя религиозного движения "Свидетели Иеговы" Григория Бубнова виновным в создании экстремистской организации. Ему назначили 6 лет лишения свободы. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в Следственном комитете по краю.

При этом в ведомстве уточнили, что лишение свободы для Бубнова означает условный срок в 5 лет. Ранее прокурор просил осудить Бубнова на 7 лет колонии общего режима.

53-летний последователь Свидетелей Иеговы Григорий Бубнов переехал в посёлок Вольно-Надеждинский, чтобы заботиться о матери, которая перенесла инсульт, и устроился на работу дворником. По мнению следователей, в посёлке Бубнов "созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения", а также вел работу проповедника и распространял экстремистскую литературу.