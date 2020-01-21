В Приморье суд приговорил Свидетеля Иеговы к условному сроку

Надеждинский районный суд в Приморье признал последователя религиозного движения "Свидетели Иеговы" Григория Бубнова виновным в создании экстремистской организации. Ему назначили 6 лет лишения свободы. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в Следственном комитете по краю.
При этом в ведомстве уточнили, что лишение свободы для Бубнова означает условный срок в 5 лет. Ранее прокурор просил осудить Бубнова на 7 лет колонии общего режима.
53-летний последователь Свидетелей Иеговы Григорий Бубнов переехал в посёлок Вольно-Надеждинский, чтобы заботиться о матери, которая перенесла инсульт, и устроился на работу дворником. По мнению следователей, в посёлке Бубнов "созывал и проводил собрания, направленные на продолжение деятельности религиозного объединения", а также вел работу проповедника и распространял экстремистскую литературу.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- Со времени запрета организации в России сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
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