Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы за взятки

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к тринадцати с половиной годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.
Мэн, возглавлявший Интерпол с 2016 года, исчез в сентябре 2018 года во время поездки в Китай. Позже власти страны сообщили, что он был задержан по обвинениям в получении взяток.
В июне 2019 года в ходе судебного заседания Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток на сумму более двух миллионов долларов. Коммунистическая партия Китая заявила, что чиновник тратил государственные средства, злоупотреблял властью и не выполнял решения партии. Ранее Мэн был исключён из компартии решением Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
До избрания главой Интерпола Мэн занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая и обладал значительным политическим весом в стране. Его жена настаивает, что уголовное преследование чиновника вызвано политическими причинами. Она подала в суд на Интерпол. По её мнению, организация не смогла защитить их семью.
В своё время назначение Мэн Хунвэя на пост главы Интерпола вызвало критику со стороны правозащитных организаций. По данным "Международной амнистии", Китай может использовать Интерпол для задержания живущих за границей диссидентов.
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