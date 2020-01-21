Песков объяснил спешку с конституционной реформой Путина

Совет Государственной думы России сегодня рассмотрел законопроект о поправках в Конституцию, который накануне внёс в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Уже в четверг, 23 января, документ может быть рассмотрен депутатами в первом чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Второе чтение планируется в феврале.

Фракции – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" уже заявили, что поддержат законопроект. КПРФ определит свою позицию позднее по итогам заседания фракции.

Парламент, правительство, Верховный и Конституционный суд России, Счетная палата и власти регионов должны до завтра - 22 января - предоставить отзывы и замечания к законопроекту о поправках в Конституцию. Такое решение принял сегодня Совет Госдумы, пишут "Ведомости".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связана спешка при реализации предложений Владимира Путина по конституционной реформе, заявил, что любые инициативы президента России реализуются в приоритетном порядке. "Это реальность, в которой мы существуем", – сказал Песков. Он также сообщил, что "четких дат" осуществления реформы "в Кремле пока не ставят, но и в долгий ящик ничего откладывать не будут".

О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля.

В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством. Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.