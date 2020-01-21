Замглавы Генштаба ВС России обвинили в миллиардных хищениях

Заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на общую сумму свыше шести с половиной миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, Арсланов похитил средства во время исполнения госконтракта по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники. Уголовное дело было возбуждено ещё в 2013 году, однако о нём стало известно лишь осенью прошлого года, а расследуется оно по сей день. В настоящее время срок следствия продлён до 6 февраля 2020 года. Обвиняемый при этом находится под подпиской о невыезде.

Вместе с Арслановым, который не признаёт вину, в уголовном деле фигурируют двое начальников управлений Генштаба, трое топ-менеджеров ОАО "Воентелеком" и гендиректор консалтинговой компании "ЭрСиАй".