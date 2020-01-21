В Донецке убит командир спецназа "ДНР" с позывным "Грин"

В Донецке убит заместитель командира полка спецназа так называемой "Донецкой народной республики" Алексей Кривуля, известный в среде сепаратистов по позывному "Грин".

Информацию подтвердили в пресс-службе вооружённых сил "ДНР". По словам источника агентства "Интерфакс", Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома. Другие подробности убийства пока не сообщаются.

По данным "Украинской правды", погибший является уроженцем города Николаевка Донецкой области. К боевикам он присоединился в самом начале вооружённого конфликта на востоке Украины – весной 2014 года. В "ДНР" Кривулю называют "одним из лучших командиров ополчения".