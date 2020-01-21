Число жертв коронавируса в Китае увеличилось вдвое

До шести человек, по официальным данным, возросло число умерших в Китае в результате инфекции, вызванной коронавирусом ранее не известного типа. За сутки подтверждённое число умерших выросло вдвое. Число зарегистрированных случаев болезни почти достигло 300.

Газета The Guardian со ссылкой на родственников больных и умерших от инфекции в Китае и на международным экспертов-медиков пишет, что реальное число жертв вируса и заболевших может быть большим.

Вспышка заболевания началась в городе Ухань, центре провинции Гуандун, однако случаи болезни отмечены и в других районах Китая, а также Японии, Южной Корее и Таиланде. Медики подтвердили, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку.

Коронавирус, как правило, вызывает пневмонию, радикальных средств против него нет - возможно лишь лечение, облегчающее симптомы болезни. Несколько десятков человек, заболевших ранее, смогли поправиться и уже выписаны из больниц.

В среду ситуацию с распространением вируса обсудит Всемирная организация здравоохранения. Ожидается, что она объявит о риске глобальной эпидемии - как в случае с распространением вируса лихорадки эбола в Африке. В некоторых аэропортах уже начался скрининг пассажиров, прибывающих из Китая - проверяют, нет ли у них высокой температуры.

Замглавы Министерства здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что новый вирус несет биологическую угрозу населению России. Как утверждается, уже разработаны тесты для выявления вируса.