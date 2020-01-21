60% заключённых Сибири и Дальнего Востока подвергаются насилию

Более 60% заключённых, отбывающих наказание в колониях Сибири и Дальнего Востока, сталкиваются с моральным и физическим насилием, сообщают "Сибирь.Реалии" со ссылкой на представителя правозащитного фонда "Русь сидящая" Дмитрия Петрова. Он поделился с изданием результатами мониторинга нарушений прав человека в местах лишения свободы, проведённого сибирским отделением организации.

По словам Петрова, согласно анонимному опросу заключённых, в котором приняли участия свыше 300 человек, чаще всего они сталкиваются с "унизительными процедурами" – такими как обливание водой и лишение отдыха. Что касается физического насилия, то содержащиеся в колониях чаще всего заявляют об удушении, связывании и подвешивании.

Свыше 90% заключённых пожаловались на отказы в медицинской помощи и выдаче необходимых лекарств.