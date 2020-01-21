Сенат установит правила процесса по делу об импичменте Трампа

В Сенате США во вторник пройдут дебаты о правилах процесса об импичменте президента Дональда Трампа. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл представил проект резолюции, предусматривающий жёсткие ограничения по времени для вступительных заявлений сторон и ответов на вопросы.

Обвинение - которое представляют демократы, члены объявившей Трампу импичмент Палаты представителей - и защита (адвокаты президента и юристы Белого дома) получат по 48 часов для изложения своей позиции. Кроме того, предусмотрено, что сторона защиты может внести предложение отвергнуть статьи импичмента без рассмотрения (ожидается, что оно будет отвергнуто, поскольку ряд республиканцев заявили, что хотели бы сначала выслушать мнение сторон).

Вопрос о вызове дополнительных свидетелей и изучении доказательств может быть рассмотрен после выступительных заявлений. Демократы настаивают на том, чтобы на слушания были вызваны ближайшие помощники Трампа, включая бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который не давал показаний в Палате представителей. Неясно, согласятся ли на это республиканцы и если да, то на каких условиях. Некоторые из них предлагали, например, установить паритет в числе вызванных свидетелей и пригласить дать показания, например, демократа Джо Байдена или его сына, которые оказались в центре внимания в деле об импичменте.

Если дополнительные свидетели не будут вызваны, процесс может завершиться довольно быстро - возможно, уже в начале февраля.

Месяц назад Палата представителей, где большинство составляют демократы, формально подвергла президента Трампа импичменту по двум пунктам обвинений: злоупотребление должностными полномочиями и препятствие работе Конгресса. Демократы обвинили президента в том, что он приостановил выделение военной помощи Украине и обусловил её возобновление расследованием деятельности компании "Бурисма". Членом совета директоров компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Дональда Трампа также обвинили в том, что он запретил членам своего кабинета давать показания на слушаниях в Конгрессе. За импичмент президента Трампа не проголосовал ни один из республиканцев-членов Палаты представителей.



В прошлый четверг в Сенате официально начался судебный процесс. В ходе него сенаторы, выступающие в роли судей, рассмотрят обвинения президенту и решат, заслуживает ли он отстранения от власти.

Сам Трамп отвергает обвинения, называя их "охотой на ведьм". Он не стал следить за дебатами в Сенате и отправился на форум в швейцарский город Давос.

Для отстранения президента необходима поддержка двух третей сенаторов, что, по мнению экспертов, маловероятно. Пока ни один из сенаторов-республиканцев, составляющих большинство в Сенате, не поддержал эту идею.