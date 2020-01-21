Заявителями митинга против поправок Путина оказались либертарианцы

Заявку на проведение 1 февраля митинга в Москве против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы подали двое активистов незарегистрированной Либертарианской партии. Это выяснила "Новая газета" и подтвердило издание "МБХ медиа". При этом, по словам пресс-секретаря либертарианцев, речь идёт о "частной инициативе", а не о заявке от имени партии.

О согласовании на 1 февраля митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад. При этом правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение.

Имена активистов, подавших заявку, – Игорь Ефремов и Сергей Синицын. В своих аккаунтах в соцсетях они тоже ничего не пишут о предстоящем митинге. По данным "Коммерсанта", от публичного анонса мероприятия отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что Конституцию "не надо защищать". Неясно, состоится митинг 1 февраля или нет.

Либертарианская партия в последние годы была организатором ряда массовых акций на проспекте Сахарова, в том числе митингов за свободный интернет и против политических репрессий. Среди их организаторов были и Ефремов с Синицыным. В них участвовали десятки тысяч людей, выступали оппозиционные деятели, включая Алексея Навального.

Никто из ведущих оппозиционеров не призывал, однако, прийти на митинг 1 февраля. Как сообщил оппозиционер Илья Яшин, протесту против предложенных Путиным поправок будет посвящён марш памяти Бориса Немцова, запланированный на 29 февраля.