В уфимском СИЗО умер не дождавшийся медпомощи подросток

В уфимском следственном изоляторе №1 умер 17-летний подросток, который жаловался на здоровье, но так и не дождался медицинской помощи.

По словам родителей погибшего, у него была пупочная грыжа, и последние несколько дней он неоднократно жаловался сотрудникам СИЗО на боли в животе. Когда же подростка всё же доставили в медсанчасть, было уже поздно.

Подростка, фамилия которого не сообщается (известно только, что его звали Роман) обвиняли в угоне двух автомобилей. На этой неделе должен был начаться суд над ним и его подельниками.