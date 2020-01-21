Сформировано новое правительство России. Кто в него вошёл

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства под председательством Михаила Мишустина.

У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, ранее бывший помощником президента России.

Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

Существенно обновились вице-премьеры. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, вице-премьерами перестали быть, в частности, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты, как и главы МВД и МЧС. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко.

В Доме правительства России проходит первое заседание нового кабинета. Выступая на нём, Путин назвал его состав "сбалансированным", отметив, что в нём остался ряд министров из прежнего кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров.

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