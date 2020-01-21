В США - первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом

В Соединённых Штатах зафиксирован первый случай инфекции, вызываемой коронавирусом ранее не известного типа. Сообщается, что больной на прошлой неделе прилетел в Сиэтл из Китая, где произошла вспышка заболевания. У него была диагностирована пневмония, тесты подтвердили, что она вызвана новым коронавирусом.



Американский Центр контроля и профилактики заболеваний заявил, что не исключает новых случаев заболеваний в ближайшие дни. В ряде аэропортов США начался скрининг пассажиров, прибывающих из Китая - проверяют, нет ли у них высокой температуры.

По официальным данным, число умерших в Китае в результате инфекции, вызванной коронавирусом, возросло до шести. Число зарегистрированных случаев болезни почти достигло 300. Газета The Guardian со ссылкой на родственников больных и умерших от инфекции в Китае и на международным экспертов-медиков пишет, что реальное число жертв вируса и заболевших может быть большим.



Вспышка заболевания началась в городе Ухань, центре провинции Гуандун, однако случаи болезни отмечены и в других районах Китая, а также Японии, Южной Корее и Таиланде. Медики подтвердили, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку.



Коронавирус, как правило, вызывает пневмонию, радикальных средств против него нет - возможно лишь лечение, облегчающее симптомы болезни. Несколько десятков человек, заболевших ранее, смогли поправиться и уже выписаны из больниц.



В среду ситуацию с распространением вируса обсудит Всемирная организация здравоохранения. Ожидается, что она объявит о риске глобальной эпидемии.