Politico: США могут ограничить въезд в страну для граждан Белоруссии

Администрация Дональда Трампа может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединённые Штаты, ещё на 7 государств, среди которых Белоруссия и Киргизия. Это утверждают источники издания Politico. Утверждается, что об этом может быть объявлено 27 января - в третью годовщину подписания Трампом указа об ограничениях для граждан ряда стран, главным образом с преобладанием мусульманского населения.

Этот указ вызвал резкую критику оппонентов Трампа и правозащитных групп, а также судебные споры. Первоначальный вариант указа, предусматривавший почти тотальный запрет на въезд для граждан семи стран, был несколько смягчён. Конституционность новой редакции указа подтвердил Верховный суд США.

Сейчас в список стран, на граждан которых распространяются визовые ограничения, входят Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла и Северная Корея. Это страны, против которых США ввели санкции, или же где идёт гражданская война. Принятые меры Трамп обосновал прежде всего защитой от терроризма. Во вторник он подтвердил, что рассматривает возможность расширить список, но не назвал конкретных стран.

По данным Politico, речь идёт о Белоруссии, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судане и Танзании. Почему выбраны именно эти страны - неясно. В отношении Белоруссии по-прежнему действуют некоторые санкции США (в санкционный список включён ряд чиновников во главе с президентом Александром Лукашенко), однако в последнее время Соединённые Штаты налаживали контакты с Минском, а визит в Белоруссию госсекретаря Майка Помпео сорвался только из-за обострения ситуации вокруг Ирана.