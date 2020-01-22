Из мэрии Москвы отозвана заявка на митинг против реформы Конституции

Из мэрии Москвы отозвана заявка на проведение 1 февраля митинга против предложенной президентом России Владимиром Путиным конституционной реформы. Об этом "МБХ медиа" сообщил один из организаторов акции, член незарегистрированной Либертарианской партии Игорь Ефремов.

По его словам, активисты партии часто подают заявки на митинг на всякий случай, чтобы оставить себе возможность провести акцию, если тема будет иметь достаточный резонанс. Заявку на митинг 1 февраля внезапно согласовали в тот же день, через несколько часов после подачи. Такое произошло впервые, рассказал Ефремов. Организаторы не стали анонсировать акцию сразу же, потому что не были уверены, что её стоит проводить. В итоге решили, что целесообразнее отказаться от проведения митинга 1 февраля , сказал Ефремов.

По данным "Коммерсанта", от публичного анонса мероприятия отказались после заявления оппозиционера Алексея Навального, что в действующей Конституции заложен механизм узурпации власти и её "не надо защищать".

О согласовании на 1 февраля митинга на проспекте Сахарова стало известно несколько дней назад. При этом правительство Москвы не сообщило, кто именно подал заявку, а ни одна из оппозиционных политических сил не заявляла о том, что имеет к ней отношение. Вчера стало известно, что заявку подали активисты Либертарианской партии Игорь Ефремов и Сергей Синицын.

Президент России Владимир Путин объявил о намерении предложить поправки к Конституции 15 января. 20 января он уже внёс в Госдуму соответствующий законопроект. Предлагается перераспределить полномочия между ветвями власти и внести в Конституцию новый орган – Госсовет. Ряд представителей оппозиции и общественных деятелей высказали мнение, что цель поправок – обеспечить Путину пожизненное правление.