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На Берлинале состоится премьера фильма Олега Сенцова "Номера"

Олег Сенцов

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На фестивале Берлинале в феврале состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает DW со ссылкой на организаторов фестиваля.

Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России, и процесс съёмок авторы обсуждали в письмах. Их Сенцов и Сеитаблаев написали более ста.

Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".

Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова, которая была написана в 2011 году. Действующие лица пьесы , обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.

На Берлинале также покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул".

70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.

  • Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Крыма Россией. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов вины не признал. В российской колонии Сенцов объявил голодовку и продержал её 145 дней.
  • 7 сентября власти России и Украины обменялись заключенными и удерживаемыми лицами. Россия освободила режиссёра Олега Сенцова. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого на Украине в государственной измене.

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