На Берлинале состоится премьера фильма Олега Сенцова "Номера"

На фестивале Берлинале в феврале состоится мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Об этом сообщает DW со ссылкой на организаторов фестиваля.

Во время работы над фильмом Сенцов находился в заключении в России, и процесс съёмок авторы обсуждали в письмах. Их Сенцов и Сеитаблаев написали более ста.

Организаторы фестиваля отметили, что фильм "был создан при невозможных обстоятельствах, в ситуации экзистенциального вакуума".

Фильм "Номера" снят по пьесе Олега Сенцова, которая была написана в 2011 году. Действующие лица пьесы , обозначенные номерами, сначала подчиняются верховному богу - нулю, а потом разрушают сложившуюся систему.

На Берлинале также покажут, по меньшей мере, два российских фильма: документальный "Котлован" Андрея Грязева и драму Марии Игнатенко "Город уснул".

70-й фестиваль Берлинале пройдет в Берлине с 20 февраля по 1 марта.