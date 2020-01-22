В Сенате отклонили предложения демократов по импичменту Трампа

Сенат США в среду одобрил основные правила для процесса об импичменте президента Дональда Трампа после того, как республиканцы заблокировали 11 поправок демократов.

В ходе дебатов контролирующие Сенат члены Республиканской партии отвергли инициативы демократов по вызову новых свидетелей и представлению дополнительных документов о задержке военной помощи Украине.



По мнению лидера демократов в Сенате Чака Шумера, документы могли бы больше рассказать о том, кто и по какой причине отложил выделение военной помощи Украине летом 2019 года.

Теперь начавшийся в прошлый четверг в Сенате судебный процесс, в ходе которого сенаторы, выступающие в роли судей, рассмотрят обвинения президенту и решат, заслуживает ли он отстранения от власти, может завершиться довольно быстро. Возможно, уже в начале февраля.

Месяц назад Палата представителей, где большинство составляют демократы, формально подвергла президента Трампа импичменту по двум пунктам обвинений: злоупотребление должностными полномочиями и препятствие работе Конгресса. Демократы обвинили президента в том, что он приостановил выделение военной помощи Украине и обусловил её возобновление расследованием деятельности компании "Бурисма". Членом совета директоров компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, являющегося одним из кандидатов в президенты от Демократической партии. Дональда Трампа также обвинили в том, что он запретил членам своего кабинета давать показания на слушаниях в Конгрессе. За импичмент президента Трампа не проголосовал ни один из республиканцев – членов Палаты представителей.

Сам Трамп почти ежедневно выступает с нападками на попытку объявить ему импичмент. Вчера общаясь с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп сказал : "Все это является фарсом. Это ни к чему не приведет, потому что ничего не было".

Для отстранения президента необходима поддержка двух третей сенаторов, что, по мнению экспертов, маловероятно. Пока ни один из сенаторов-республиканцев, составляющих большинство в Сенате, не поддержал эту идею.

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