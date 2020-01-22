МВД интересуется видео комика Долгополова, который пошутил о Путине

Управление МВД по Московской области направило запрос в петербургский стендап-клуб HopHead по поводу выступления там в феврале прошлого года комика Александра Долгополова. Копию запроса опубликовал в инстаграме сам Долгополов.

В документе майор полиции А. Г. Ряполов просит администрацию клуба уточнить, в их ли заведении было снято видео "Александр Долгополов – Новый час шуток". В полиции также просят указать дату съёмки и "полные сведения о лице, выступающем на видео".

"Моя карьера вышла на новый уровень – два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау!", – написал Долгополов в комментарии к документу.

Ролик "Александр Долгополов – Новый час шуток" был опубликован на ютубе в апреле прошлого года. Он собрал более двух с половиной миллионов просмотров.

Концерт состоялся в феврале 2019 года. Тогда Долгополов пошутил о любви россиян к президенту Путину: "Если Путин издаст указ о том, что всем россиянам нужно прыгнуть в лаву, они скажут: "О Боже мой, но где мы найдем лаву, у нас нет её во дворе, что нам делать, наш мудрый вождь?".

"Видимо, Путин посмотрел мое выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне. Явно ничего хорошего ждать не стоит", - написал Долгополов в инстаграм.

Правозащитник Никита Томилов, который оказывает комику юридическую помощь, в беседе с "МБХ-медиа" сказал, что, возможно, интерес со стороны полиции связан с тем, что в своём выступлении Долгополов упоминал высокопоставленных чиновников и Владимира Путина. По словам правозащитника, в запросе конкретно не указаны тайм-коды выступления, поэтому непонятно, какие именно слова не понравились полицейским.