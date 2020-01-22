В Якутии полиция задержала четверых сторонников шамана Габышева

Полиция в среду задержала четверых участников отряда у дома якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. В январе 2020 года шаман объявил о новом походе "на Москву для изгнания Путина".

По словам Прянишникова, полицейские увезли четырёх сторонников шамана под предлогом установления личности. Среди задержанных Алексей Брылев и Юрий Конюхов. Самого Габышева не задержали только из-за того, что он успел закрыться в доме. Полицейские пытались взломать дверь, но после его предупреждения вызвать адвоката уехали, сообщил Прянишников.

Правозащитники, по словам Прянишникова, уже подготовили обращение в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного задержания Алексея Брылева в декабре 2019 года.