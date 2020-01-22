СМИ: Израиль передал России права на Александровское подворье

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Копию регистрации прав на недвижимость и землю публикует издание "Маарив". Согласно документу, передача права состоялась 30 декабря 2019 года.

Ранее израильские СМИ сообщили, что власти двух стран ведут переговоры об обмене права на Александровское подворье на помилование израильтянки Наамы Иссахар. Российский суд признал её виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к семи с половиной годам тюрьмы. Ожидается, что о помиловании заявит президент Владимир Путин во время своего визита в Израиль 23 января.

25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили.

Израильские СМИ писали, что Москва предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого Израиль планировал экстрадировать в США. Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. Соединённые Штаты подозревают его в киберпреступлениях. Экстрадиция Буркова состоялась 12 ноября. 13 ноября президент России Владимир Путин отказался помиловать Иссахар, несмотря на просьбы Израиля.