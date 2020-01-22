Руководство "Анжи Арены" объяснило отказ женщинам посещать бассейн

Три жительницы Дагестана пожаловались в местную прокуратуру на запрет посещать недавно открытый "самый большой бассейн" на Северном Кавказе. Они просят проверить, нет ли действиях администрации спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске нарушения статьи о дискриминации. Об этом "МБХ медиа" сообщила шеф-редактор сайта Daptar, который пишет о проблемах женщин в регионе, Светлана Анохина.

При этом администрация спортивного комплекса объяснила запрет женщинам посещать большой бассейн просьбами самих же посетителей обоих полов. На территории комплекса "Анжи Арена" функционирует два плавательных бассейна, по просьбам посетителей один из них посещают только мужчины, а второй, меньший по размеру – только женщины", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее во вторник в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что руководство спорткомплекса "Анжи-Арена" в Каспийске с 20 января запретило женщинам посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе.

Представители спортивного комплекса отказывались называть причину нововведений, уточняя лишь, что "так решил хозяин". Формально комплекс принадлежит полной тёзке дочери мэра Дербента Асият Абакаровой.

Одна из посетительниц в разговоре с "Медузой" предположила, что запрет может быть связан с тем, что мужчинам якобы было неприятно находиться в одном помещении с женщинами в купальниках.

Адвокат правозащитного проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова заявила изданию, что запрет посещать бассейн по признаку пола незаконен, поскольку нарушает Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В министерстве спорта Дагестана отметили, что комплекс находится в частных руках, поэтому они не могут повлиять на ситуацию.

50-метровый бассейн "Анжи Арены" с четырьмя дорожками был открыт в июне 2019 года. На сайте спорткомплекса подчеркивается, что его бассейн является самым большим на Северном Кавказе. В одном комплексе с бассейном — джакузи, кафе, парные и массажный кабинет. В новости об открытии водного комплекса летом 2019 года говорилось, что "все дни посещения — общие". В Дагестане существует практика мужских и женских дней для посещения бассейнов.

В заявлении "Анжи Арены", которое цитирует "РИА Новости", утверждается, что в женские дни в большом бассейне практически не было посетителей. Поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять их нецелесообразно.