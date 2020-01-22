Украина отмечает День соборности страны

22 января на Украине отмечают день соборности. Активисты в Киеве устроили живую цепь на мосту через Днепр. Они взялись за руки, чтобы показать единство на пути к независимости.

Документ об образовании единого украинского государства был подписан 101 год назад. Теперь праздник отмечают ежегодно. Самая масштабная акция в истории страны прошла 30 лет назад. Тогда в ней участвовали почти пятьсот тысяч человек, а живая цепь растянулась по Украине на 700 километров.

Сегодня же в Киеве пройдет марш памяти небесной сотни - погибших участников протеста на Майдане.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам поэту Тарасу Шевченко и председателю Центральной рады Михаилу Грушевскому. Затем украинский лидер отправился в Давос. Там он выступит на международном экономическом форуме.

День соборности – государственный праздник Украины. Он отмечается ежегодно 22 января. В 1919 году в этот день был подписан Акт воссоединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в единое украинское государство. Официальный государственный статус праздник получил в 1999 году.