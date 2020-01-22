В Лондоне умер участник группы "Мойти Пайтон" Терри Джонс

В Великобритании 21 января умер участник комедийной группы "Мойти Пайтон" Терри Джонс. Ему было 77 лет. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на родственников актёра.

Джонс родился 1 февраля 1942 года в Уэльсе. Учился в колледже в Оксфорде. В 1965 году вместе с другом организовал своё телевизионное шоу, затем писал сценарии для телепрограмм.

В 2016 году стало известно, что Джонс страдает редкой формой деменции, которая сопровождается нарушениями речи. После этого актёр перестал давать интервью.

Шоу "Мойти Пайтон" принесло Джонсу самую большую славу. Оно было создано в 1969 году, в коллективе было шесть человек. Шоу выходило на телеканале Би-би-си. Группа создала четыре полнометражных фильма. После распада в 1983 году участники занимались собственными проектами, но неоднократно сходились в рамках совместных проектов.