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Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемого по "московскому делу"

Андрей Баршай в Басманном суде Москвы, октябрь 2016 года

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Московский городской суд отменил продление ареста до 27 января обвиняемого по "московскому делу" Андрея Баршая, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья мотивировала отмену "допущенными нарушениями" нижестоящей инстанцией – в частности тем, что заседание в Басманном суде по продлению ареста Баршая проходило без участия обвиняемого. В тот момент он проходил психиатрическую экспертизу.

Пересмотр ходатайства следствия о продлении меры пресечения снова пройдет в Басманном суде. До этого Баршай всё равно будет оставаться под стражей.

21-летнего студента Московского авиационного университета Андрея Баршая обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции 27 июля в центре Москвы он толкнул сотрудника Нацгвардии в спину. Баршай находится в СИЗО с октября прошлого года. Он жаловался на давление со стороны следователей, а его родители – на то, что им не дают свиданий с сыном.

В среду адвокат другого обвиняемого по "московскому делу", Максима Мартинцова, уже осуждённого на 2,5 года колонии, заявил, что его подзащитный перестал слышать на одно ухо из-за отсутствия необходимого лечения в столичном СИЗО №5.

Мартинцов получил воспаление уха после судебного процесса над ним, когда обвиняемый по несколько часов проводил в холодном автозаке несмотря на то, что уже болел с высокой температурой.

  • Так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.

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