Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемого по "московскому делу"

Московский городской суд отменил продление ареста до 27 января обвиняемого по "московскому делу" Андрея Баршая, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Судья мотивировала отмену "допущенными нарушениями" нижестоящей инстанцией – в частности тем, что заседание в Басманном суде по продлению ареста Баршая проходило без участия обвиняемого. В тот момент он проходил психиатрическую экспертизу.

Пересмотр ходатайства следствия о продлении меры пресечения снова пройдет в Басманном суде. До этого Баршай всё равно будет оставаться под стражей.

21-летнего студента Московского авиационного университета Андрея Баршая обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции 27 июля в центре Москвы он толкнул сотрудника Нацгвардии в спину. Баршай находится в СИЗО с октября прошлого года. Он жаловался на давление со стороны следователей, а его родители – на то, что им не дают свиданий с сыном.

В среду адвокат другого обвиняемого по "московскому делу", Максима Мартинцова, уже осуждённого на 2,5 года колонии, заявил, что его подзащитный перестал слышать на одно ухо из-за отсутствия необходимого лечения в столичном СИЗО №5.

Мартинцов получил воспаление уха после судебного процесса над ним, когда обвиняемый по несколько часов проводил в холодном автозаке несмотря на то, что уже болел с высокой температурой.